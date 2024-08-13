Москва, 13 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. ВС России уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины (ВСУ) и сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом 13 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Henellxsy Су-27 Вооружённых сил Украины

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Конашенков доложил, что российские военные уничтожили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также цеха сборки дронов.

Президент России Владимир Путин 12 августа сообщил, что ВСУ испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.

12 августа ВС России поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет» в приграничном районе Курской области украинскую бронемашину «Страйкер».