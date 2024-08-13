Москва, 13 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных по мобилизации или заключивших контракт с Министерством обороны. Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному Верховным судом законопроекту.

РИА Новости

«Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 УК РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, а равно проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», — сообщили в Верховном суде.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта ходатайство о приостановлении уголовного дела смогут подавать командования воинских частей.

Согласно действующему законодательству, возможность освобождения от уголовной ответственности в случае заключения контракта с Минобороны или призыва по мобилизации есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осуждённых.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, выросло. Президент отметил, что темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в полтора раза. Глава государства также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.

8 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции.

Он отметил, что, согласно утверждённым правилам, получить выплаты смогут военнослужащие, заключившие контракты в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года и выполняющие задачи в зоне спецоперации на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В правительстве уточнили, что для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Выплата будет проведена в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа. Отмечается, что единовременная выплата подлежит взысканию в случае досрочного расторжения контракта.