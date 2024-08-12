Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, выросло.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось», — сказал российских лидер в ходе оперативного совещания с силовиками по ситуации в Курской области.

Президент отметил, что темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в 1,5 раза. Глава государства также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

В ходе совещания 12 августа президент потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.

Также 12 августа военные ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. ВС России не допустили прорыва противника на территорию региона.

Ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.