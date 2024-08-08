Москва, 8 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции. Об этом 8 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Те, кто отстаивает национальные интересы, будущее страны, и члены их семей должны, конечно же, быть в полной мере обеспечены социальными гарантиями», — сказал Мишустин.

Он отметил, что согласно утверждённым правилам получить выплаты смогут военнослужащие, заключившие контракты в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года и выполняющие задачи в зоне спецоперации на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

В правительстве уточнили, что для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру воинской части, в которой он проходит службу по контракту. Выплата будет проведена в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа.

Отмечается, что единовременная выплата подлежит взысканию в случае досрочного расторжения контракта.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Согласно документу, право на выплату получили граждане России и иностранцы, которые заключают контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года на сроком один год и более для выполнения задач в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о установлении новой выплаты связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с ИА Регнум отметил, что новая выплата является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации.