Вашингтон, 12 августа, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Иран может предпринять атаку на Израиль в течение 24 часов в качестве ответа на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Региональные источники сообщили иностранному корреспонденту Fox News Трею Йингсту в понедельник, что они обеспокоены тем, что Иран и его союзники могут напасть на Израиль в течение следующих 24 часов в отместку за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце прошлого месяца», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Хания погиб в Тегеране во время ракетной атаки на его резиденцию. Политик находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира на Ближнем Востоке.

11 августа корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что разведка Израиля предполагает, что Иран решил нанести удар по территории еврейского государства в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам.