Москва, 31 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российское руководство решительно осуждает атаку, в результате которой в Иране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS /Ashraf Amra/APA Images via ZUMA

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», — ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на гибель Хании.

Он добавил, что произошедшее в Тегеране может дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля Хания погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Ранее он прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.

Телеканал Al Hadath сообщил, что находившийся в спальне Хания погиб в результате прямого попадания ракеты. По данным иранского агентства Nour News, на дом, где находился Хания, сбросили авиабомбу.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Российский МИД решительно осудил атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.