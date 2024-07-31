Тегеран, 31 июля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, добавив, что оно не останется без ответа.

Marwan Naamani/Global Look Press

«Убийство лидера Исмаила Хании — трусливый акт, и он не останется без ответа», — приводит его слова информационное агентство Tasnim.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель — уничтожить ХАМАС. По мнению Лаврова, это нереализуемая задача.