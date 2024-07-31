Тегеран, 31 июля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли 31 июля в результате нападения на резиденцию в Тегеране. Его смерть официально подтвердило палестинское движение.

Агентство Mehr Исмаил Хания

«Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране», — написало иранское новостное издание Mehr.

Погибшему был 61 год.

ХАМАС в свою очередь подтвердил, что Хания был убит «в результате вероломного налёта сионистов» на его резиденцию после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель. Уничтожение палестинского движения ХАМАС невозможно, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

По словам Лаврова, на данный момент перспектив прекращения кровопролития на Ближнем Востоке не видно.

Также в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ, комментируя ракетный удар по Голанским высотам, подчеркнул, что Москва осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, какими структурами они предпринимаются.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчёркивал, что Израиль в секторе Газа так и не смог достичь ни одной из поставленных целей.