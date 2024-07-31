Тель-Авив, Израиль, 31 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал «очищением мира» убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Атаку на Ханию министр прокомментировал 31 июля в соцсети X.

Iranian Foreign Ministry/Global Look Press Исмаил Хания

«Правильный способ очистить мир от этой скверны», — написал Элияху под фотографией Хании.

Он также высказался против соглашений, направленных на урегулирование конфликта в секторе Газа, и подчеркнул, что «тишину» обеспечит «железная рука».

По информации газеты The Jerusalem Post, израильские министры и депутаты Кнессета (парламента) получили указание не высказываться на тему гибели Хании из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Элияху состоит в ультраправой партии «Оцма ехудит» («Еврейская сила») министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, но не является депутатом Кнессета. В ноябре 2023 года он назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта, после чего это заявление осудили власти и политики страны.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля Хания погиб в результате удара по его резиденции на севере Тегерана. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Ранее он прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.