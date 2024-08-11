Тель-Авив, Израиль, 11 августа, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Разведка Израиля предполагает, что Иран решил нанести удар по территории еврейского государства в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам. Об этом 11 августа сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Iranian Army Office/Global Look Press

Как пояснил Равид со ссылкой на два анонимных источника, по оценке израильского разведывательного сообщества, Иран в течение нескольких дней может атаковать Израиль в ответ на убийство Хании. При этом утверждается, что иранские вооружённые силы нанесут удар до переговоров о сделке по освобождению заложников 15 августа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры Египта, Катара и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14–15 августа обсуждение прекращения огня в Газе и обмен заложников. При этом посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Работа над достижением рамочного соглашения шла несколько месяцев и оно нуждается лишь в доработке деталей реализации. Документ основан на принципах, выдвинутых Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

Как указал глава Госдепа Энтони Блинкен, дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона.

Блинкен отметил, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта. При этом глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».