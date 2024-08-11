Москва, 11 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) назначила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой, сообщила 11 августа пресс-служба компании в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Билеты <…> в продаже. Цены на них фиксированные», — уточнила компания.

Так, поезд № 220 Белгород — Москва будет курсировать с 12 по 16 августа ежедневно, отправление из Белгорода назначили в 01:36 мск.

Ещё один поезд №742 «Ласточка» Белгород — Москва отправится 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). Он будет курсировать ежедневно до 30 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 10 августа, ФПК назначила дополнительные поезда с сообщением с Курском. Поезд №220 Белгород — Москва проследует через Курск. Второй дополнительный поезд №236 Курск — Москва будет курсировать с 11 по 14 августа.

С 8 августа в Курской области действует режим ЧС федерального значения, введённый после атаки ВСУ на регион и попытки прорваться вглубь российской территории. С 10 августа в Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 11 августа заявил, что за последние сутки ВСУ не менее 46 раз нанесли удары по региону и совершили по меньшей мере 39 обстрелов.