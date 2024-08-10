Белгород, 10 августа, 2024, 09:38 — ИА Регнум. На территории Курской, Брянской и Белгородской областей ввели режим действия контртеррористической операции (КТО). Об этом в ночь на 10 августа сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Уточняется, что такое решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.

В НАК подчеркнули, что государственные органы предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности россиян, поддержанию правопорядка и усилению антитеррористической защищённости объектов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 августа в НАК заявили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку по дестабилизации обстановки в некоторых российских регионах. Отмечалось, что в результате атаки украинских формирований на Курскую область погибли мирные жители, а также были разрушены жилые дома и иные гражданские объекты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 августа заявила, что киевский режим продолжает наращивать террористическую активность путём ударов по гражданским целям и мирным жителям на российской территории. Дипломат указала на то, что Москва продолжит регулярно поднимать в ООН и на других многосторонних площадках вопрос о такого рода действиях Киева и его спонсоров.

Украинские формирования 6 августа совершили попытки атаки в Курской области. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе. Он подчеркнул, что армия России разобьёт силы противника и выйдет на госграницу.

Глава государства 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Путин уточнил, что бойцы ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, используя при этом даже ракеты.