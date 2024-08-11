Белгород, 11 августа, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Украинские войска за последние сутки не менее 46 раз ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Белгородской области, сообщил 11 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

Кроме того, по данным губернатора, ВСУ совершили за этот период времени по меньшей мере 39 обстрелов области.

«Тревожные сутки для всей Белгородской области… 39 обстрелов, 46 атак беспилотников», — заявил он в видеообращении в своём Telegram-канале.

Кроме того, глава региона отметил, что тревожная ночь была у населения Краснояружского района из-за поступившей «тревожной информации». Гладков подчеркнул, что на этом фоне большое количество жителей посёлка Красная Яруга самостоятельно приняли решение покинуть населённый пункт.

При этом, по словам губернатора, необходимость эвакуации не подтвердилась, однако он назвал решение людей правильным. Гладков выразил надежду, что все жители уже вернулись в свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков проинформировал о том, что ВСУ совершили атаки с использованием БПЛА в двух населённых пунктах Белгородской области. В посёлке Малиновка в Белгородском районе украинские военные сбросили с дрона взрывные устройства, из-за чего в одном частном домовладении выбило окна и посекло забор.

В селе Березовка в Борисовском районе дрон-камикадзе ударил по двухквартирному дому, где произошёл пожар на крыше. В здании также повредило остекление, кровлю и внутреннюю отделку.