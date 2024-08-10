Москва, 10 августа, 2024, 23:00 — ИА Регнум. В сообщении с Курском Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) назначила дополнительные поезда. Об этом 10 августа сообщается в официальном Telegram-канале компании.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Билеты на два дополнительных поезда №220 Белгород — Москва и №236 Курск — Москва уже в продаже.

Уточняется, что поезд №220 Белгород — Москва проследует через Курск, он отправится из этого города 11 августа в 04:04 мск и прибудет в Москву в 16:43 мск. Второй дополнительный поезд №236 Курск — Москва будет отправляться из Курска в период с 11 по 14 августа в 20:20 мск, в Москву он прибудет на следующий после отправления день в 07:40 мск.

Отмечается, что цены на билеты фиксированные.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину, практически все регионы России оказывают помощь по вывозу людей с обстреливаемых территорий.

Людей из приграничных районов вывозят как автобусами, так и поездами. По словам Смирнова, пришло дополнительно восемь составов, где можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу железной дорогой.

Путин 8 августа обсудил со Смирновым ситуацию в регионе. Глава государства заявил, что все жители области, которые из-за атак ВСУ вынуждены были покинуть дома, получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.

Украинская армия 6 августа дважды попыталась прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области, целенаправленно атакуя людей, которые пытались выехать из приграничных районов. Минобороны 8 августа сообщило, что за сутки формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Путин 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства распорядился помочь жителям Курской области.