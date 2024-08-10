Париж, 10 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Пловчиха Леони Бек из Германии, участвовавшая в заплыве в Сене на Олимпиаде-2024, заразилась кишечной инфекцией. О плохом самочувствии спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta — организации, признанной в России экстремистской).

Alexis Sciard/Global Look Press

Она пожаловалась на неоднократные приступы тошноты и диарею.

«Качество воды в Сене одобрено», — напомнила Бек.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из Швейцарии отказались участвовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх из-за кишечной инфекции после тренировочного заплыва в Сене.

Через два дня их коллега из Новой Зеландии Хейден Уайлд пожаловался на заражение кишечной палочкой. Об аналогичной проблеме рассказала российская пловчиха Екатерина Шабалина. В этот же день Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила тренировочный заплыв в Сене.

За день до женского марафона тренировки в Сене разрешили, объяснив это тем, что качество воды приемлемо. На тренировочный заплыв решились не все спортсмены. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что никто из пловцов не заболел, и назвала сообщения о грязной воде в Сене фейком.

По данным интернет-издания Mediapart, которое провело своё расследование, вода в Сене была пригодной для плавания только 30 и 31 июля. Наиболее грязной река была 5 августа — в день смешанной эстафеты триатлонистов.

Идальго 9 августа заявила, что воду в Сене перед Олимпиадой очистили. Она подчеркнула, что все, в том числе она, смогут купаться в реке.