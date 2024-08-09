Париж, 9 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Очищение воды в реке Сене стало главной трансформацией, проведённой в Париже к летним Олимпийским играм, заявила 9 августа журналистам мэр города Анн Идальго.

TASS /dpa/picture-alliance

Она подчеркнула, что акваторию очистили не только для Олимпиады, хоть это и было бы сложно без её проведения. Масштабный проект стал вкладом в очищение морей и океанов, а в будущем позволит городу адаптироваться к глобальному потеплению.

«Избавленная от загрязнений Сена останется чистой, и мы все будем в ней купаться, пусть в это многие не верили», — сказала Идальго.

Властям удалось изменить город — отдать улицы и парки людям, пешеходам, велосипедистам, Игры лишь ускорили процесс, добавила мэр.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня французские СМИ информировали, что из-за неисправности систем на насосной станции в Сену попали примерно 50 млн литров сточных вод. Они сливались в реку в течение нескольких недель в мае. На плохой запах от Сены пожаловались жители коммуны Конфлан-Сент-Онорин.

Спустя некоторое время Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера показательно искупились в реке. Компанию последней составил многократный чемпион Паралимпийских игр в Токио триатлонист Алексис Анкинкан.

Президент Франции Эммануэль Макрон от купания в очищенной реке отказался.

После начала Олимпиады, по данным RMC Sport, качество воды в Сене соответствовало нормам для проведения соревнований только два из 10 прошедших соревновательных дней. Вместе с тем один из самых худших показателей загрязнённости наблюдался 5 августа, когда проходила смешанная эстафета в триатлоне.

Как минимум двум триатлонистам 31 июля стало плохо после олимпийских заплывов, и их вырвало. Бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали из-за проблем с желудком после соревнований в Сене. А триатлонистка Екатерина Шабалина, после соревнований вернувшаяся в Астану, заболела, у неё началась рвота и поднялась температура.