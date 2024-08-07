Париж, 7 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Многие пловцы — участники марафона на Олимпиаде-2024 отказались провести тренировку в Сене, опасаясь за своё здоровье, сообщило 7 августа агентство Associated Press (АР).

Международная федерация плавания (World Aquatics) накануне отменила тренировочный заплыв, опасаясь, что после обильных дождей вода Сены представляет опасность для спортсменов.

Сегодня, 7 августа, за два дня до мужского и за день до женского марафона, организаторы Олимпиады разрешили пловцам провести тренировку. Сколько спортсменов решит воспользоваться возможностью потренироваться в Сене, неизвестно, отмечает агентство.

Решивший участвовать в тренировке автралийский пловец Феликс Аубек выразил надежду, что ничем не заразится в реке.

«Но конечно, мы обеспокоены, потому что никто не хочет заболеть», — отметил он.

Комментируя эту, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в последние несколько дней «погода явно улучшилась» и опасения по поводу качества воды в Сене напрасны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались участвовать в смешанной эстафете на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции после заплыва в Сене.

Новозеландский триатлонист Хейден Уайлд 6 августа сообщил о появлении у него симптомов заражения кишечной палочкой после заплыва в Сене. Российская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что после заплыва начала принимать антимикробный препарат, потому что плохо себя почувствовала. По её словам, вода в Сене грязная.