Астана, 6 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что принимала курс антимикробного препарата после заплыва в Сене на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Александр Щербак/ТАСС

«Я <…> себя плохо почувствовала, приехав домой в Астану: рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты», ― процитировала Lenta.ru слова спортсменки.

По её словам, сейчас она чувствует себя намного лучше, как физически, так и морально.

Триатлонистка добавила, что в Сене вода была «далеко не чистая».

«Насколько я знаю, атлетки из других стран, которые также выступали со мной, поделились похожим мнением», ― сказала Шабалина.

По её словам, похожий случай в её карьере уже был ― после Кубка мира в Гонконге, где она и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией.

Как сообщало ИА Регнум, первые соревнования по триатлону на Сене прошли 31 июля. До этого из-за загрязнения воды отложили мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы. После олимпийских заплывов по меньшей мере двоих триатлонистов вырвало.

Издание Nieuwsblad 4 августа сообщило о госпитализации бельгийской спортсменки Клэр Мишель после соревнований по триатлону на реке Сена. Уточнялось, что спортсменка попала в больницу из-за проблем с желудком, а сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

Американский триатлонист Сет Райдер отказался от мытья рук после похода в туалет, чтобы подготовиться к заплыву в Сене.

Также от участия в смешанной эстафете отказались швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн. Причиной стала кишечная инфекция.

Эстафета прошла 5 августа. Ранее организаторы Олимпийских отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за плохого качества воды, но позднее дали разрешение на заплыв в рамках турнира.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал олимпийские соревнования по триатлону на реке Сене сенсационными.