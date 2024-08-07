Париж, 7 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго считает недостоверными сообщения о заболеваниях участников Олимпийских игр — 2024 из-за заплыва в Сене. Об этом она 7 августа заявила на BFM TV.

TASS /Martin Bureau/Pool Photo via AP

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене. Это фейк», — заявила она.

По словам Идальго, сообщения о проблемах со здоровьем у атлетов уже опровергли, а национальные олимпийские комитеты «установили правду» в сборных, где сообщили о заболеваниях триатлонистов.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNEWS в июне сообщил, что в течение нескольких недель в Сену попали 50 млн литров сточных вод без очистки из-за поломки насосов на очистных сооружениях. Жители Парижа начали жаловаться властям на загрязнение реки и резкие запахи от неё.

Тем не менее организаторы Олимпийских игр решили провести соревнования по триатлону в реке. Первый заплыв запланировали на 30 июля, но перенесли из-за низкого качества воды.

Впоследствии триатлонистам пришлось проходить водную дистанцию в Сене. Многие из них после этого жаловались на проблемы со здоровьем. Триатлонистка Екатерина Шабалина, вернувшись после соревнований в Астану, заболела, у неё началась рвота, поднялась температура. Спортсменка принимала антимикробные препараты, чтобы выздороветь.

Двое швейцарских триатлонистов из-за кишечной инфекции отказались участвовать в смешанной эстафете. Сначала снялся с соревнований Адриен Бриффод, и вместо него планировали поставить Симона Вестерманна. Но второй спортсмен вскоре также сообщил о проблемах, и его пришлось заменить.

Агентство Associated Press 7 августа сообщило, что многие половцы, участвующие в Олимпиаде, отказались тренироваться в Сене. Австралийский пловец Феликс Аубек согласился участвовать в тренировочном заплыве, но рассказал журналистам, что многие спортсмены обеспокоены из-за риска заболеть.