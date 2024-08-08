Париж, 8 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Качество воды в протекающей в Париже реке Сене соответствовало нормам для проведения соревнований только два из 10 дней летних Олимпийских игр (ОИ). Об этом 8 августа сообщило радиостанция RMC Sport со ссылкой на исследование Mediapart.

TASS /IMAGO/IP3press

Уточняется, что вода в Сене была пригодной для соревнований только 30 и 31 июля, так как в эти дни результаты проб уровня загрязнения её воды не превышали допустимую норму Международного союза триатлонистов.

Вместе с тем, один из самых худших показателей загрязнённости наблюдался 5 августа, когда проходила смешанная эстафета в триатлоне. В этот день специалистами Управления водных ресурсов Парижа (Eau de Paris) в воде из Сены были обнаружены 436 колониеобразующих единиц (КОЕ) энтерококков на 100 мл воды в районе моста Инвалидов. При этом международные федерации запрещают проведение соревнований при наличии больше 400 КОЕ.

На запрос издания оргкомитете Игр заявили, что этот результат находился на границе допустимого предела, а пробу для него взяли на расстоянии 300 метров от места проведения заплыва. Однако, по информации RMC, именно через эту точку 8 августа проходил маршрут марафонского заплыва на открытой воде среди женщин.

По словам журналистов, хотя 30 и 31 июля, когда также проходили индивидуальные соревнования, содержание бактерий в воде было ниже максимально установленных пределов, в остальные дни в воде Сены было чрезмерное содержание кишечной палочки и энтерококков в четырех точках забора воды.

Как передавало ИА Регнум, в июне телеканал CNEWS сообщил, что за несколько недель в Сену из-за поломки насосов на очистных сооружениях попали 50 млн литров сточных вод без очистки. После этого парижане стали жаловаться властям города на загрязнение реки и резкие запахи от неё.

Несмотря на это организаторы Олимпиады решили проводить соревнования по триатлону в реке. Первый заплыв должен был состояться уже 30 июля, однако его пришлось перенести из-за низкого качества воды.

Затем триатлонистам пришлось участвовать в соревнованиях в Сене. Как минимум двум из них 31 июля стало плохо после олимпийских заплывов и их вырвало. Бельгийскую спортсменку Клэр Мишельгоспитализировали из-за проблем с желудком после соревнований в Сене. А триатлонистка Екатерина Шабалина, после соревнований вернувшаяся в Астану, заболела, у неё началась рвота и поднялась температура.

Агентство Associated Press 7 августа сообщило, что многие пловцы на Олимпиаде в Париже отказались тренироваться в Сене. Перед этим двое швейцарских триатлонистов из-за кишечной инфекции отказались участвовать в смешанной эстафете.