Париж, 5 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете на летней Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила 4 августа пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.

Сергей Корсун ИА Регнум

Эстафета проходит 5 августа. Ранее организаторы отменили тренировочные заплывы из-за качества воды в Сене, но позднее дали разрешение на заплыв в рамках турнира.

Бриффод выступил 31 июля в одиночном разряде и занял 49-е место. Он должен был принять участие в смешанной эстафете, но 3 августа НОК Швейцарии объявил о вынужденной замене из-за кишечной инфекции у спортсмена. Его место перешло Вестерманну. Однако 4 августа комитет сообщил, что у второго триатлониста также появились проблемы с желудком.

Его место занял Сильвен Фриделанс.

Как отметила руководитель команды Тамара Матис, тот факт, что два спортсмена выбыли за два дня до соревнований, является необычным и несчастным событием для самих олимпийцев.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа издание Nieuwsblad сообщило о госпитализации бельгийской спортсменки Клэр Мишель после соревнований по триатлону на реке Сена. Уточнялось, что спортсменка попала в больницу из-за проблем с желудком, а сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

4 августа организаторы Олимпийских игр в Париже отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене из-за плохого качества воды.

Первые соревнования по триатлону на Сене прошли 31 июля. До этого из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы. После олимпийских заплывов нескольким триатлонистам стало плохо.