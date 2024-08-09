Москва, 9 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Атаки украинской армии на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны. Такое мнение в интервью НСН выразил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.

Пресс-служба врио губернатора

«После того как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться <…> Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — заявил депутат.

Он напомнил, что разговоры о том, что скоро будут переговоры, уже проходили, и Россия, по его словам, не собирается в очередной раз наступать на те же грабли.

После атаки ВСУ Водолацкий назвал принципиальным для России вопросом создание санитарной зоны, которая позволит защитить россиян. Как отметил генерал, важно также учитывать возможности переданного Украине вооружения. По его мнению, если ракета преодолевает расстояние в 200 км, то санитарная зона должна быть соответствующей.

В этой связи депутат уточнил, что российские военные уже отрабатывают тактику, которая позволит не допустить украинские ракеты до российских границ.

Утром 6 августа украинские формирования предприняли попытки пробиться на территорию России в районе Курской области. Министерство обороны проинформировало о том, что российские силы не дали противнику продвинуться вглубь территории страны. На брифинге 9 августа официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что ВС России продолжают отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суточные потери противника на этом направлении составили до 945 бойцов.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала страны решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин заявил, что на украинских территориях должна быть создана сложная для преодоления санитарная зона, исключающая обстрелы территории РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что вывод о необходимости создания санитарной зоны сделан в связи с артиллерийскими обстрелами ВСУ российских населённых пунктов и городов.

В мае Путин заявил, что обстрелы со стороны ВСУ вынуждают Россию брать под контроль регионы Харьковской области. Он подчеркнул, что в этом виноват киевский режим.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин высказал мнение, что глубина коридора безопасности вдоль всей российско-украинской границы может достигать 100 км, чтобы не позволить ВСУ применять РСЗО HIMARS с радиусом действия до 80 км.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад, поставляя Киеву дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине, простирающуюся до Польши.