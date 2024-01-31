Москва, 31 января, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Демилитаризованную зона ну Украине необходимо отодвигать от российских границ, заявил кандидат в президенты России Владимир Путина на встрече со своими доверенными лицами.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, коиорое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов», — указал Путин, напомнив, что Киев получает дольнобойное западное оружие.

Так он ответил на вопрос о том, где будет проходить демилитаризованная линия, которая обеспечит безопасность россиян вблизи границы с Украиной. Путин также рассказал, что российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российский Федерации.

«И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — подчеркнул Путин.

Путин также пообещал, что Россия не забудет преступлений Украины против мирных российских граждан. Он также отметил, что в зоне проведения спецоперации сражаются настоящие мужики и герои.

В июне прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков размеры «санитарной зоны» или «санитарного кордона» на территории Украины будут зависеть от имеющегося у властей Украины оружия, от которого необходимо обезопасить территорию России. Также Песков, отвечая на вопрос о том, имеется ли дедлайн, после которого будет начато создание «санитарной зоны», указал, что этот процесс ведётся.