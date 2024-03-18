Москва, 18 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Создание «санитарной зоны» на Украине необходимо, чтобы защитить приграничные регионы России от таких атак со стороны ВСУ, как обстрелы населённых пунктов и вылазки диверсантов, заявил 18 марта «Ленте. ру» военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Валерий Матыцин/ТАСС

Он отметил, что такой коридор безопасности необходимо установить вдоль всей российско-украинской границы.

«Уже сейчас население из многих сёл и посёлков враг отводит в глубину территории Украины, эвакуирует, чтобы зайти в хаты, в дома и дальше пакостничать», — сказал эксперт.

По мнению Дандыкина, украинские войска необходимо отодвинуть от российской границы на десятки километров, возможно, даже до 100, чтобы ВСУ не могли применять РСЗО HIMARS, радиус действия которых достигает 80 километров.

Эксперт пояснил, что на территории санитарной зоны не должно быть подразделений ВСУ. Это устранит риски атак диверсантов и обстрелов, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать санитарную зону на Украине, чтобы защитить российские территории от ударов ВСУ. Он добавил, что этот коридор нужно организовать так, чтобы не дать украинской армии обстреливать регионы России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства объяснил, что к такому выводу пришли из-за того, что ВСУ запускают беспилотники по российской территории и обстреливают её из артиллерии. Он уточнил, что такая санитарная зона должна быть достаточной, чтобы не дать украинской армии обстреливать населённые пункты.