Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции создадут санитарную зону с приграничными регионами России. Операция российской армии на харьковском направлении положила начало созданию этой зоны. Об этом 17 мая на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут, всё же очевидно — стреляют прямо по центру города», — указал глава государства.

Он отметил, что уже заявлял публично о вынужденной мере по созданию зоны безопасности, если обстрелы мирных районов не прекратятся. Теперь, по словам президента, пришло время действовать.

При этом он подчеркнул, что у России нет планов брать под контроль город Харьков. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос создания буферной зоны глава государства уже поднимал 18 марта в ночной беседе с журналистами. России необходимо отодвинуть военную инфраструктуру украинской армии для безопасности регионов страны, утверждал Путин. Санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для имеющихся у ВСУ средств поражения, в том числе и иностранных.

Глава ДНР Денис Пушилин обозначил, что пределы санитарной зоны вокруг республики будут зависеть от дальнобойности поставленного западными странами Киеву оружия. По его словам, так как территория ДНР определяется административными границами бывшей Донецкой области, то граница должна проходить как минимум по территории Днепропетровской области.

Ранее о том, что киевскому режиму следует опасаться создания буферной зоны, заявлял депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Он отметил, что России по силам сделать её, применив корректируемые авиабомбы. В таком случае ширина зоны составит десятки километров, добавил депутат.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, украинскую армию ждут тяжёлые бои под Харьковом. Вооружённые силы России начали наступление значительно раньше запланированного срока, добавил главком.