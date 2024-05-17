Москва, 17 мая, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Запад, поставляя киевскому режиму всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше, заявил заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 мая в Telegram-канале.

Станислав Красильников /РИА Новости

Он напомнил о неоднократных предупреждениях президента России Владимира Путина, что для обеспечения безопасности российских городов на Украине придётся устроить буферную зону, ширина которой будет зависеть от переданного для ВСУ вооружения. Медведев отметил, что Киев получил ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, дальность которых не менее 550 км. При этом расстояние от Белгорода до Киева — 429 км.

«Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70–100 км для верности) <…>, если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше», — написал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым. Такое вооружение предполагает заряды, мощность которых значительно превышает мощность ядерных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 17 мая заявил, что обстрелы украинской армией российских территорий вынуждают Россию брать под контроль регионы Харьковской области. Он подчеркнул, что в этом виноват киевский режим. Президент также сообщил, что пока нет планов брать под контроль Харьков.

Вечером 17 мая ВСУ в очередной раз предприняли попытку террористической атаки на российские регионы. Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью ракету «Точка-У». Кроме того, украинские боевики нанесли удар по селу Новая Наумовка в Белгородском районе, там один человек погиб, ещё один пострадал.