Курск, 9 августа, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российская армия наращивает силы, продолжая вести бои с формированиями Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, сообщило 9 августа Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ

Как уточнили в ведомстве, в районы выполнения боевых задач решено перебросить реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелую гусеничную технику. Также туда направили автомобили «Урал» и КамАЗ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Военные нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи. Украинские формирования за время диверсионных действий потеряли до 945 бойцов при попытках атаковать Курскую область. Также они за это время потеряли 102 единицы бронетехники.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что в области сохраняется сложная оперативная обстановка. Её признали чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера.

Украинские боевики 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области, а также нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах. При этом бойцы Вооружённых сил Украины целенаправленно атаковали людей, которые пытались выехать из приграничных районов.