Курск, 9 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. На данный момент оперативная обстановка в Курской области продолжает оставаться сложной. Об этом 9 августа сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Владимир Гердо/ТАСС

«Оперативная обстановка в Курской области остаётся сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями организована система оказания помощи вынужденным переселенцам», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в Курске развернули склад для гуманитарной помощи, поступающей из других регионов, отметив, что также дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства.

«Сегодня ожидаем ещё не менее пяти поставок, это также порядка 100 тонн продуктов долгосрочного хранения», — добавил Смирнов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 августа МЧС России сообщило, что обстановку в Курской области признали чрезвычайно ситуацией (ЧС) федерального характера. В ведомстве уточнили, что это решение было принято на внеочередном заседании комиссия правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Украинские боевики 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области, а также нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах. При этом бойцы Вооружённых сил Украины целенаправленно атаковали людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Власти Курской области 7 августа ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации. По словам врио замглавы области, в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. При этом в стационарах региона не скончался ни один раненый.

Президент России Владимир Путин 7 августа назвал действия ВСУ масштабной провокацией. А 8 августа в ходе встречи по видеосвязи с врио главы области российский лидер подчеркнул, что руководству Курской области в сложившейся сегодня трудной ситуации требуется проявить такие качества, как собранность и мужество.