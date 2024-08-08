Москва, 8 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. В Курской области достаточно жилья для переселения жителей с потенциально опасных территорий. Об этом 8 августа по видеосвязи на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

TASS /EPA/MARTIN DIVISEK

«Вчера поступили первые средства [из федерального бюджета] на переселение жителей из потенциально опасных территорий. У нас все списки сформированы и утверждены», ― отметил врио главы региона.

Он подчеркнул, что жилья, которое граждане могут купить для переселения, достаточно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Смирнов также добавил, что число свободных коек в больницах Курской области при поддержке Минздрава увеличили до 1,8 тысячи. Вопросы медицины решены, подчеркнул врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Ночью 7 августа Смирнов доложил главе государства об оперативной обстановке в регионе. Он отметил, что Верховный главнокомандующий держит ситуацию на личном контроле. По его словам, региональный оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Он сообщил, что в приграничных районах Курской области ситуация напряжённая, но контролируемая.

По данным Минздрава РФ на 7 августа, в результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. При этом 19 человек, в том числе четверо детей, госпитализировали. 8 августа уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что число пострадавших детей возросло до девяти.

Врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. При этом в стационарах региона не погиб ни один раненый. Региональные власти подчеркнули, что система здравоохранения региона в первые сутки эффективно справляется с поставленными задачами.

Из районов Курской области, находящихся на границе с Украиной, эвакуировали порядка 3 тыс. жителей, 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.