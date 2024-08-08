Курск, 8 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В Курской области спасены все раненные при ударах Вооружённых сил Украины по территории Курской области. Об этом 8 августа сообщили власти.

Отмечается, что система здравоохранения региона в первые сутки эффективно справляется с поставленными задачами.

Врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заявил, что из-за атак со стороны украинской армии эвакуировали около 3 тыс. жителей приграничных населённых пунктов Курской области.

«Всё население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения», ― уточнил Белостоцкий.

По его словам, для приёма жителей приграничья подготовили 21 пункт временного размещения.

Порядка 3 тыс. человек эвакуированы с обстреливаемых территорий Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона.

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