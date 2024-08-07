Москва, 7 августа, 2024, 20:55 — ИА Регнум. В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Об этом 7 августа сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале.

Telegram/Алексей Смирнов

«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи оценивают состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребёнка, как тяжёлое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медорганизаций.

В министерстве также сообщили, что амбулаторную помощь оказали 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться через госграницу на территорию Курской области, однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника. В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Затем украинские войска предприняли вторую попытку прорыва на территорию Курской области. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области, к месту боёв направили резервы Вооружённых сил России.

6 августа двое детей получили ранения при атаке украинского БПЛА по дороге из Суджи в слободу Белую в Беловском районе. Пострадавших направили в областную больницу. В тот же день в Рыльском районе возле села Нехаевка беспилотники украинской армии ударили по микроавтобусу, водитель которого погиб.

В ночь с 6 на 7 августа возле города Суджи дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи. В результате нападения погибли фельдшер и водитель. Кроме того, оказался ранен врач, который также находился в автомобиле.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с 7 августа на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации.