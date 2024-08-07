Курск, 7 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. В приграничных районах Курской области ситуация остаётся напряжённой, но контролируемой. Об этом в среду, 7 августа, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Работают Минобороны РФ и пограничники», ― сказал врио главы региона в видеообращении в Telegram-канале.

Смирнов отметил, что в регионе работает оперативный штаб. Он призвал жителей области соблюдать меры безопасности в случае воздушной тревоги, а также беречь себя и своих близких. Врио главы региона также обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника.

Затем украинские войска предприняли вторую попытку прорыва на территорию Курской области. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области, к месту боёв направили резервы Вооружённых сил России.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 7 августа, что в результате обстрелов в Курской области со стороны украинской армии травмы и ранения получили 24 человека, в том числе шестеро детей. В медучреждения доставили 13 человек, включая трёх детей. Для помощи пострадавшим в регион направили бригаду медицинских специалистов федеральных центров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ в Курской области является очередными террористическим актом со стороны властей Украины против мирного населения.

В настоящее время в Курской области на фоне атак украинской армии все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.