Курск, 8 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Курской области возросло количество детей, пострадавших в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регион. На данный момент медицинская помощь потребовалась девяти детям. Об этом 8 августа сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова.

Елена Афонина/ТАСС

Ранее Минздрав сообщал о шести получивших ранения несовершеннолетних.

«Один ребёнок направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ― институт Л. М. Рошаля», ― уточнила омбудсмен в Telegram-канале.

Она добавила, что остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минздрава РФ на 7 августа, в результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. При этом 19 человек, в том числе четверо детей, госпитализировали. Врачи оценивают состояние четырёх пострадавших, в том числе одного ребёнка, как тяжёлое. В министерстве также сообщили, что амбулаторную помощь оказали 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Врио замглавы Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа сообщил, что в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя. Врачи оказали необходимую помощь всем пострадавшим. В стационарах Курской области не погиб ни один раненый. Региональные власти подчеркнули, что система здравоохранения региона в первые сутки эффективно справляется с поставленными задачами.

Из районов Курской области, находящихся на границе с Украиной, эвакуировали порядка 3 тыс. жителей, 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции атаковали 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Обе были сорваны российскими силами.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.