Курск, 7 августа, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Алексей Смирнов в ночь на 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину об оперативной обстановке в регионе.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что глава государства заявил, что Курской области будет оказана вся необходимая помощь.

Он добавил, что региональный оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. В области сейчас контролируемая обстановка и организован вывоз жителей из обстреливаемых украинскими боевиками территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Утром 7 августа Смирнов доложил о напряжённой, но контролируемой ситуации в приграничных районах Курской области. По его словам, в области работает оперативный штаб, врио губернатора также призвал жителей не поддаваться на провокации.

Позднее в этот же день в оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 260 бойцов при попытке проникновения в Курскую область. Российские военные не допустили продвижения ВСУ вглубь территории РФ, добавили в Минобороны.