Киев, 8 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США. Встреча состоялась в Киеве 8 августа.

t. me/V_Zelenskiy_official

Зеленский в Telegram-канале сообщил, что речь шла о защите Украины, о противовоздушной обороне и спасении жизней украинцев.

Глава киевского режима заявил в беседе с конгрессменами, что Киев «делает всё», чтобы как можно быстрее достичь «справедливого мира».

В офисе Зеленского уточнили, что в составе делегации были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. С ними Зеленский подробно обсудил усиление обороноспособности Украины и первоочередные потребности украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 6 августа заявил, что Украина уже в текущем году намерена подготовить базу для «справедливого» урегулирования конфликта. При этом он не уточнил, что именно он имеет в виду под «справедливым» миром.

3 августа глава киевского режима назвал окончание конфликта главной потребностью Киева. Он также назвал особыми внешнеполитическими возможностями киевских властей удержание Украины в фокусе мирового внимания и увеличение поддержки государства. Зеленский также заявлял о намерении к концу ноября разработать новый «мирный план действий» по урегулированию конфликта.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу 6 августа заявил, что у киевского режима ежедневно сужается окно возможностей для урегулирования конфликта. Промедление дорого обходится украинскому народу. При этом именно граждане Украины должны сделать выбор о принятии российских мирных инициатив, отметил он.