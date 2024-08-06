Киев, 6 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Украина уже в текущем году намерена подготовить базу для урегулирования конфликта. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в обращении, опубликованном в соцсети Х.

AP/TASS Владимир Зеленский

«Наша неизменная цель ― подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», ― подчеркнул он.

При этом Зеленский не уточнил, что именно он имеет в виду под «справедливым» миром.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Киева. Он также назвал особыми внешнеполитическими возможностями киевских властей удержание Украины в фокусе мирового внимания и увеличение поддержки государства.

28 июля в интервью японскому телеканалу NHK Зеленский заявил, что Украина начнёт детальное обсуждение с союзниками вопросов «территориальной целостности». С какими именно странами планируется начать эти переговоры, он не уточнил. Также, по данным издания, глава киевского режима к концу ноября намерен разработать новый «мирный план действий» по урегулированию конфликта.

Зеленский 23 июля в ходе встречи в Киеве с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.