Зеленский намерен до конца года подготовить базу для завершения конфликта
Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для завершения конфликта в 2024 году
Киев, 6 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Украина уже в текущем году намерена подготовить базу для урегулирования конфликта. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в обращении, опубликованном в соцсети Х.
«Наша неизменная цель ― подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», ― подчеркнул он.
При этом Зеленский не уточнил, что именно он имеет в виду под «справедливым» миром.
Как сообщало ИА Регнум, 3 августа Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Киева. Он также назвал особыми внешнеполитическими возможностями киевских властей удержание Украины в фокусе мирового внимания и увеличение поддержки государства.
28 июля в интервью японскому телеканалу NHK Зеленский заявил, что Украина начнёт детальное обсуждение с союзниками вопросов «территориальной целостности». С какими именно странами планируется начать эти переговоры, он не уточнил. Также, по данным издания, глава киевского режима к концу ноября намерен разработать новый «мирный план действий» по урегулированию конфликта.
Зеленский 23 июля в ходе встречи в Киеве с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.
Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.
В июне президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.