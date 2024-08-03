Киев, 3 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Главная потребность Украины заключается в том, что скорее закончить конфликт, заявил в ежедневном обращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

Wolfgang Rattay/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Докладывали [представители] МИД относительно наших особых внешнеполитических возможностей. Это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку, доводить [партнёрам] украинские потребности, и главную потребность — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.