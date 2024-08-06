Москва, 6 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Пауза в боевых действиях на Украине необходима Западу и Киеву лишь для перегруппировки войск, Россия доверять их словам не намерена, заявил 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу журналистам во время визита в Азербайджан.

Сергей Бобылев/РИА Новости Сергей Шойгу

«Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», — сказал он.

По словам Шойгу, доверять их словам Россия не намерена и будет полагаться лишь на конкретные действия.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что у киевского режима ежедневно сужается окно возможностей для урегулирования конфликта. Промедление дорого обходится украинскому народу. При этом именно граждане Украины должны сделать выбор о принятии российских мирных инициатив, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для возобновления переговоров — полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с российским лидером. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И сообщил, что страна желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии ИА Регнум назвал заявления Киева военным манёвром. Он пояснил, что в 2015 году, когда шло освободительное наступление народных ополчений ДНР и ЛНР, представители киевского режима также говорили о переговорах и мире. Однако потом выяснилось, что им не нужен был мир, они стремились лишь к передышке для перегруппировки войск.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя отметил, что озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию Москвы о необходимости дипломатического пути для решения конфликта. Однако Россия не собирается предоставлять бойцам ВСУ передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня, подчеркнул он.