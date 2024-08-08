Анкара, 8 августа, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро нанести визит в Турцию. Об этом 8 августа сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль в соцсети Х.

Miguel Gutierrez/EPA/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Венесуэлы Николас Мадуро

В ходе телефонного разговора Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Как отметил дипломат, лидер Турции выразил удовлетворение отчётами турецких наблюдателей за выборами.

Эрдоган пригласил Мадуро как можно скорее посетить с официальным визитом Турцию. Это будет способствовать дальнейшему развитию стратегических проектов между Турцией и Ванесуэлой, отметил Хиль. Турецкий лидер «подтвердил сотрудничество и братские связи» между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля. Мадуро переизбрали на третий срок. Оппозиция отказалась признать его победу.

Президент РФ Владимир Путин 29 июля поздравил действующего главу республики с переизбранием и выразил уверенность в том, что победа Мадуро будет способствовать развитию двусторонних отношений Москвы и Каракаса.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил 30 июля, что после переизбрания Мадуро в числе первых стран посетит Россию.