Каракас, 30 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после переизбрания посетит Россию в числе первых стран, заявил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров 30 июля в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин

Он отметил, что о намерении Мадуро совершить визит в Россию ему сообщили высокопоставленные венесуэльские чиновники.

«Поэтому будем ждать», — сказал Мелик-Багдасаров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля действующий глава Венесуэлы был объявлен победителем на президентских выборах. Мадуро переизбрали на третий срок. Оппозиция отказалась признать его победу, в Каракасе начались протесты.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. В своей телеграмме он выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений Москвы и Каракаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 июля, что протесты в Венесуэле наблюдаются на фоне нежелания оппозиции смириться с поражением, и призвал противников действующей власти «поздравить победителей».