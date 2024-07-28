Каракас, 28 июля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. В Венесуэле 28 июля пройдут выборы президента. Главу государства выберут на шесть лет. Отсчёт президентского срока начнётся с 10 января 2025 года.

TASS / Xinhua/ABACA

На президентское кресло претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, баллотирующийся на третий срок и поддерживаемый «Большим патриотическим полюсом Симона Боливара», бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, поддерживаемый оппозиционным альянсом «Единая демократическая платформа», и ещё восемь кандидатов.

Мадуро, обращаясь к соотечественникам, заявил, что за последние годы руководству республики удалось добиться примирения и национального согласия.

«Сейчас мы находимся в лучших условиях для того, чтобы совершить качественный и количественный скачок в будущее», — сказал Мадуро.

«Этот день знаменует новый этап — любовь вместо ненависти, прогресс вместо бедности, честность вместо коррупции», — заявил основной оппонент Мадуро Уррутия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Мадуро заявил, что в стране существует риск государственного переворота. Опасность исходит от правой оппозиции. По словам президента, кандидаты в президенты Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес отказались подписывать с другими кандидатами соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих выборов.

Из десяти кандидатов в президенты соглашение ради мира в республике и уважения к результатам выборов подписали восемь человек — за исключением Гонсалеса и Маркеса, которых Мадуро назвал марионетками олигархии. Эти политики после выборов заявят о подлоге, чтобы дискредитировать итоги голосования.