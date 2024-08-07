Москва, 7 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский бросил подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область, чтобы на фоне этих событий продлить мобилизацию на Украине, заявила 7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Czarek Sokolowski/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на три месяца», — написала она.

Захарова указала на то, что Зеленский на следующей день после начала атаки подписал соответствующий закон.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды пытались пробиться на территорию Курской области. Минобороны РФ сообщило, что утром в атаке ВСУ участвовали 300 военных, 11 танков и более 20 бронемашин. Российские подразделения разбили и отбросили эти силы.

Вечером украинское командование бросило новые подразделения в направлении Курской области. Артиллерия и авиация Вооружённых сил России нанесли удары по украинской военной технике, пока она находилась в Сумской области.

7 августа Минобороны РФ сообщило, что пограничники ФСБ и бойцы российской армии не допустили прорыва противника вглубь территории России. При этом потери ВСУ составили до 260 боевиков, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, а также другая военная техника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907253" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Украинская ДРГ понесла поражение и отступила на свою территорию после попытки атаковать Курскую область

Президент России Владимир Путин 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова принять пострадавших жителей Курской области для лечения. Он также пообещал отправить в регион московских врачей для помощи.