Курск, 7 августа, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В результате ударов по формированиям ВСУ, пытавшимся прорваться на территорию Курской области, за сутки были ликвидированы до 260 бойцов и семь украинских танков, сообщили 7 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ударами авиации, ракетных войск, огнём артиллерии и действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск на курском направлении не допущено продвижение ВСУ вглубь территории России», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что российские военные совместно с пограничными органами ФСБ наносили удары по формированиям диверсантов в приграничных районах области. Работа велась у населённых пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

В результате украинская армия лишилась не только части личного состава, но и 50 единиц бронетехники. Были уничтожены семь танков, восемь бронетранспортёров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и другая военная техника.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды пытались прорваться на территорию региона. По данным Минобороны, в утренней провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Во время вечернего нападения артиллерия и авиация российской армии нанесли упреждающие удары по технике украинской армии в Сумской области. В результате украинские диверсанты отступили на свою территорию.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов 7 августа сообщил о напряжённой, но контролируемой ситуации в приграничных районах региона. Он отметил, что в регионе работает оперативный штаб, и призвал не поддаваться на информационные провокации. В настоящее время в Курской области на фоне атак украинской армии все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ в Курской области является очередными террористическим актом со стороны властей Украины против мирного населения.