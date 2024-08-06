Москва, 6 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры поражения военной техники украинских диверсантов на границе Курской области.

«Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение», — сообщило российское оборонное ведомство.

Украинская ДРГ понесла значительные потери и отступила на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары.

Как сообщало 6 августа ИА Регнум, российские военные расчётами «Искандера» ударили по позициям украинских сил противовоздушной обороны в Сумской области. Уничтожены две украинские пусковые установки ЗРК «БУК-М1».

Утром 6 августа до 300 украинских бойцов атаковали приграничные сёла в Курской области. ВСУ предприняли попытку прорваться через госграницу в Кореневском и Суджанском районах. В этот же день ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации ВСУ.

Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои с украинскими военными.