Москва, 7 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Москва готова принять на лечение пострадавших от атак ВСУ в Курской области, заявил 7 августа мэр Сергей Собянин.

Кирилл Брага/РИА Новости

«В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Градоначальник выразил слова поддержки жителям региона и подчеркнул недопустимость подобных атак на мирных граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину об оперативной обстановке в Курской области. Российский лидер держит ситуацию с регионом, где идут ожесточённые бои с украинской армией, на личном контроле. Он отметил, что области будет оказана всесторонняя поддержка.

Атаку ВСУ Путин назвал масштабной провокацией Киева и поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что российские подразделения не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории в районе Курской области. В ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, две установки ЗРК «Бук М1».