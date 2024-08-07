Москва, 7 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил граждан Украины атаковать Курскую область, чтобы на этом фоне продлить мобилизацию в стране. Об этом 7 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на три месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», — написала она в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды пытались прорваться на территорию региона. По данным Минобороны, в утренней провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Во время вечернего нападения артиллерия и авиация российской армии нанесли упреждающие удары по технике украинской армии в Сумской области. В результате украинские диверсанты отступили на свою территорию. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 260 бойцов.

Зеленский 7 августа подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на Украине ещё на 90 дней — до 9 ноября. Предыдущий срок заканчивался 11 августа.