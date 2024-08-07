Киев, 7 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на Украине ещё на 90 дней — до 9 ноября. Об этом 7 августа сообщается на сайте Верховной рады.

Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предыдущий срок военного положения и мобилизации на контролируемой Киевом территории заканчивался 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 23 июля внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. На тот момент не уточнялось, на какой срок их планируется продлить.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 26 июля исключил демобилизацию военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) до завершения украинского конфликта. По его словам, в данный момент принятие закона о демобилизации нецелесообразно.

Военное положение и мобилизацию на контролируемой Киевом территории ввели 24 февраля 2022 года. А с середины мая в стране начал действовать закон об усилении мобилизации. Документ снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Законом также ввели крупные штрафы за неявку в военкомат и разрешили заочное вручение повестки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 июля заявила, комментируя намерение главы киевского режима продлить военное положение и мобилизацию, что этим Зеленский спасает только себя, расплачиваясь жизнями украинцев.