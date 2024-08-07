Курск, 7 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над территорией Курской области. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа Курская область подверглась атаке со стороны украинских диверсантов. В Минобороны РФ уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли до 260 бойцов.

Кроме того, 6 августа Смирнов сообщал, что российские силы ПВО сбили украинскую ракету над территорией Курской области. Ещё две ракеты были перехвачены 7 августа. Также были сбиты три беспилотника.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 7 августа, что в результате обстрелов в Курской области со стороны украинской армии травмы и ранения получили 24 человека, в том числе шестеро детей. В медучреждения доставили 13 человек, включая трёх детей. Для помощи пострадавшим в регион направили бригаду медицинских специалистов федеральных центров.