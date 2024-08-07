Курск, 7 августа, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Курской областью, сообщил 7 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что цели перехватывались средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернтора.

Смирнов напомнил, что жителям, что приближаться к обломкам дронов опасно. Он призвал всех звонить по телефону 112 в случаях таких находок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появлялась информация о не менее пяти ракетах ВСУ, сбитых силами ПВО над территорией Курской области за сутки. 6 августа двое детей получили ранения при атаке украинского БПЛА по дороге из Суджи в слободу Белую в Беловском районе Курской области. Пострадавших направили в областную больницу.

В ночь с 6 на 7 августа возле города Суджа в Курской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи. В результате нападения погибли фельдшер и водитель. Кроме того, оказался ранен врач, который также находился в этом автомобиле.