В Курской области военные перехватили три беспилотника ВСУ
Смирнов: силы ПВО перехватили три беспилотника ВСУ в Курской области
Курск, 7 августа, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Курской областью, сообщил 7 августа врио главы региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что цели перехватывались средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолетного типа», — написал врио губернтора.
Смирнов напомнил, что жителям, что приближаться к обломкам дронов опасно. Он призвал всех звонить по телефону 112 в случаях таких находок.
Как сообщало ИА Регнум, ранее появлялась информация о не менее пяти ракетах ВСУ, сбитых силами ПВО над территорией Курской области за сутки. 6 августа двое детей получили ранения при атаке украинского БПЛА по дороге из Суджи в слободу Белую в Беловском районе Курской области. Пострадавших направили в областную больницу.
В ночь с 6 на 7 августа возле города Суджа в Курской области дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи. В результате нападения погибли фельдшер и водитель. Кроме того, оказался ранен врач, который также находился в этом автомобиле.