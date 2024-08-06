Курск, 6 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету над территорией Курской области. Об этом 6 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа Смирнов сообщил, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область. Он уточнил, что украинские боевики пытались прорываться в Кореневском и Суджанском районах.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.

Министерство обороны РФ сообщило, что после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ. В результате уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения.